Marieke Moorman is dolenthousiast over haar ommetjes met burgers van Bernheze: ‘Leuk dat het juist niet de actievoerders zijn’

Het is eindelijk weer eens lekker weer, de zon schijnt. Marieke Moorman stapt uit de auto bij het Bomenpark in Heesch, niet in mantelpak, maar in een sportieve dagelijkse outfit: spijkerbroek, shirtje, blazer. Niet op hakken maar met wandelschoenen aan. Ze vraagt zich af of ze haar jas nodig heeft. Dit keer niet. Maar ze heeft in de afgelopen weken wel eens een paraplu nodig gehad en zelfs een keer in de sneeuw gelopen. ,,Gister nog, vroeg iemand of het wel doorging omdat het regende. Tuurlijk, ik ben niet van suiker.’’