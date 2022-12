Marieke Moorman wil een burgemeester van de verbinding zijn, en dat is in Bernheze gelukt, denkt ze

HEESCH - Bij haar benoeming tot burgemeester in 2013 zei Marieke Moorman, toen wethouder in Tilburg, dat zij verliefd was geworden op Bernheze. Gaat ze nu scheiden? ,,Wat klinkt dat hard. Maar dan moet er wel achteraan: we blijven goede vrienden.”