Marieke schrijft emotionele mail naar Hugo de Jonge: ‘Minister, de kinderopvang staat in de voorste linie’

Verdachte drugslab Nistelrode mag niet naar huis in Vlijmen om bouwval op te knappen

19 september DEN BOSCH/VLIJMEN - Zijn vrouw woont in een bouwval, de schulden van zijn bedrijf lopen op en zelf staat Vlijmenaar F. E. aan de vooravond van een zeer lange celstraf. De 52-jarige man die werd betrapt in een groot drugslab in Nistelrode vroeg de Bossche rechtbank daarom om een korte ‘schorsing’ van zijn voorarrest. ,,Ik wil thuis zaken in orde maken en dan weer terug.”