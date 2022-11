Marilou Nilessen komt met tweede boek: ‘Het leest als een moderne roadmovie’

Flinke zak geld voor dijkverzwa­ring van de Maas, op sommige plaatsen worden ze zelfs 1 meter hoger

DEN BOSCH - De miljoenen vliegen in 2023 over de toonbank bij waterschap Aa en Maas. Er wordt volgend jaar maar liefst 148 miljoen euro gebruikt voor grote projecten. Het geld is bikkelhard nodig om onder meer dure projecten zoals de dijkverbetering van de Maas uit te voeren. Maar ook andere klimaatmaatregelen zijn nodig én het rioolwater moet steeds schoner de zuivering verlaten.

