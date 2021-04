Mario Jacobs geïnstalleerd als nieuwe dijkgraaf Aa en Maas

Op schooldak klimmende jeugd bezorgt Lith zorgen

7:51 LITH - Ze klimmen op het dak van basisschool De Meander, hangen rond op het schoolplein en maken rotzooi. Politie, schoolbestuur en andere gebruikers van MFA De Snoeck in Lith maken zich in toenemende mate zorgen over de overlast die jeugd het dorp bezorgt. De politie kondigt aan vaker te zullen surveilleren. Ook in Megen en Oijen zorgen jongeren voor overlast, stelt de politie.