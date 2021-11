Mario Lamers is de nieuwe directeur van cultuurpodium Groene Engel in Oss

OSS - Mario Lamers (57) uit Sint-Oedenrode is de nieuwe directeur van cultuurpodium Groene Engel in Oss. Hij volgt kwartiermaker Esther Plante op, die op haar beurt Oscar Janssen verving toen deze opstapte. Lamers begint in januari in de Groene Engel.

Mario Lamers heeft jarenlange ervaring als manager in de jeugdhulpverlening. Sinds 2018 was hij directeur-bestuurder bij de Stichting Peutercentra Arnhem en Overbetuwe. Daarnaast is hij als muzikaal leider betrokken geweest bij de totstandkoming van meerdere theaterproducties en staat hij in binnen- en buitenland regelmatig op het podium met zijn eigen a capella kwartet.

Cultuur niet weg te denken

Hij begin per januari in de Groene Engel in Oss. Hij wil zich 'volop inzetten’ voor de cultuur in Oss. ,,Het staat voor mij buiten kijf dat cultuur een niet weg te denken bijdrage levert aan het welzijn van mensen. Van belang is dan da de kwaliteit van de geboden cultuur goed is en zijn weg vindt naar belangstellenden.”

Volledig scherm De twee vrouwen die de nieuwe organisatie van de Groene Engel vorm moesten geven: kwartiermaker Esther Plante (links) en voorzitter Corine Goossens. © Peter van Erp/BD

Het bestuur van de Groene Engel is blij met de komst van Lamers. Bestuursvoorzitter Corine Goossens: ,,We hebben nu een goede basis. En hebben nu een directeur gevonden met ervaring op strategisch managementniveau.” Het bestuur ziet hem als de juiste man om de Groene Engel verder te laten groeien.

Reorganisatie doorgevoerd

De Groene Engel heeft een aantal roerige jaren achter de rug. Sinds 2020 is er een flinke reorganisatie doorgevoerd bij het cultuurpodium. Dat was in 2018-2019 flink in de financiële problemen geraakt, mede als gevolg van een aantal langdurig zieke medewerkers. Het toenmalig bestuur zag zich in 2019 genoodzaakt voor steun bij de gemeente Oss aan te kloppen. En dat liet door het bureau BMC een onderzoek uitvoeren naar de organisatie. Een onderzoek dat toenmalig directeur Oscar Jansen, 20 jaar actief in de Groene Engel, de kop kostte. Hij vertrok.

Kwartiermaker Esther Plante en het bestuur richten zich daarna - noodgedwongen - op een bredere doelgroep. Iets waar ook de nieuwe directeur Mario Lamers mee aan de slag moet. Inmiddels is het pand overgenomen door vier ondernemers. Zij hebben aangegeven zich niet te willen bemoeien met de brasserie en het cultuurpodium, maar zeggen zich te richten op behoud van het in cultuurtechnische zin waardevolle pand aan de Kruisstraat in Oss.