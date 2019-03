Mark Tielemans is de pijn van Dakar voorbij

Vuurwerkex­plo­sie was baldadig­heid, Osse Jessie willekeu­rig slachtof­fer: ‘Een totaal idiote actie’

15:14 OSS - Er zijn geen aanwijzingen dat de vuurwerkexplosie bij een woning in Oss, afgelopen weekend, een gerichte actie is geweest. Volgens de politie wijst alles op dit moment op baldadigheid en heeft de explosie zeer waarschijnlijk niets te maken met eerdere incidenten in Oss. Toch neemt de politie het misdrijf hoog op. ,,Dit was een totaal idiote actie.”