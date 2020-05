Markt bereid tot compromis op Osse Heuvel: ‘Aan ons zal het niet liggen’

E-Fiber begint met graven: aanleg glasvezel­net­werk Oss nu éindelijk echt begonnen

18:30 Het leek wel een pr-stunt: de openingshandeling van de graafwerkzaamheden van E-Fiber, die via livestream te volgen was, liep vertraging op door problemen met de netwerkverbinding. Maar een kwartier later dan gepland lukte het toch, en konden de genodigden online meebeleven hoe de eerste schop voor het Osse glasvezelnetwerk de grond in ging.