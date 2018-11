Marlou en Noortje gaan van straatmuziek in Oss naar huiskamerconcert in Lith

Judoka Sanne van Dijke scheurt binnenband elleboog af

15:43 Het lijkt er niet op dat judoka Sanne van Dijke in 2018 nog in actie gaat komen. De 23-jarige Heeswijk-Dintherse, die uitkomt in de klasse tot 70 kilogram, heeft de binnenband van haar elleboog afgescheurd. Dat blijkt uit een MRI-scan.