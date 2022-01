Martijn en Claudia van den Berg, 4e generatie in supermarkt Herpen

,,Mijn opa Piet van den Berg was getrouwd met Gon van den Heuvel die een kruidenierswinkeltje had op de Heuvels. Mijn vader en moeder, Martien en Stientje, begonnen in een andere woning op de Heuvels in 1953 ook met kruidenierswaren.” Behalve het bedienen van klanten in de winkel werd er ook aan huis bezorgd. ,,Mijn vader haalde de winkelboekjes bij de klanten op, moeder vulde de dozen en vader bracht de boodschappen dan met de fiets rond,” aldus Peter. ,,Wat dat betreft is de cirkel rond,” lacht Claudia (32) ,,Alleen is het winkelboekje nu een Online bestelling.”