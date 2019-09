Martijn opent zoektocht naar vandaal die ruit in centrum Oss intrapte

Osse Lievekamp strikt René van der Gijp voor eerste theater­show buiten Rotterdam

15:14 OSS - Oud-voetballer René van der Gijp staat op dinsdag 3 december in theater De Lievekamp met GIJP Live!. Oss is daarmee pas de tweede stad waar de voorstelling te zien is, na twee eerdere uitvoeringen in Rotterdam. Naast Van der Gijp schuiven nog twee andere prominenten uit de voetbalwereld aan.