Martin-Jan Nijhof groeide met z’n mavo-Duits door tot operazanger van naam in Dresden

Wéér is Onder d’n Plag in de race voor een prijs, dit keer voor een eigen cultuurheu­vel in Demen

DEMEN - Ze mochten zich er al de sportaccommodatie van het jaar noemen. Maar Onder d’n Plag is nu ook nog genomineerd voor een prijs van 25.000 euro voor een gloednieuwe cultuurheuvel in Demen. Zondag wordt duidelijk of het dorpshuis opnieuw in de prijzen valt.

5 oktober