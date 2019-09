Massief ‘nee’van leden Ulysses Megen tegen fusie met SBV Haren

,,Dit valt ons rauw op het dak", reageert Ivo Mulders, voorzitter van Ulysses. ,,In onze statuten staat dat dit besluit gesteund moet worden door een driekwart meerderheid. Maar het was andersom; driekwart stemde tegen.” De onzekere toekomst van het eigen sportpark was voor de meeste Megense leden reden om tegen te stemmen. Mulders: ,,Ze vroegen meer garanties dat ze ook in de toekomst hier konden blijven voetballen. Die konden wij niet geven.”

De besturen van Ulysses en SBV hadden juist afgesproken dat ze het heikele thema van de locatie voor fusievereniging Vita bij het nieuwe bestuur van deze vereniging zouden neerleggen. ,,Natuurlijk is dat het grootste pijnpunt", verklaart Bert Knipping, voorzitter van SBV Haren. ,,Dat is de reden dat we het op deze manier hebben voorgesteld. Jammer dat de leden van Ulysses dit compromis niet hebben geaccepteerd. De toekomst van beide clubs is hierdoor onzeker.”

Heel erg duidelijk

Ulysses en SBV hebben al vijf jaar een gezamenlijke jeugdafdeling die voetbalt onder de naam Vita. ,,Nu houden we dus de situatie dat elftallen die jaren samen hebben gevoetbald uit elkaar worden getrokken op het moment dat de kinderen volwassen worden.” Knipping spreekt van een ‘heel erg duidelijk signaal’ van de leden van Ulysses. Hij vraagt zich af hoe het nu verder moet met Vita en SBV.