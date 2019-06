'Mats, die blijft hier, op De Boerderij in Reek. Hoe dan ook.’

,,Kijk, dit zijn echte stalagmieten van kwarts, voel maar. Dat is heel hard steen. En hier heb ik mijn eigen computerplek. En die tekening, die is van mij.” Trots laat Mats Tegel zijn appartement zien, in de tuin van De Boerderij in Reek. Mats is 42 jaar en heeft autisme. Hij was vijf toen hij hier kwam wonen. In zijn appartement richtte hij een eigen museumpje in. Het is er gezellig vol, met de grote stalagmieten op tafel (‘Heb ik in China besteld’), en overal botten, stenen, een kies van een mammoet, foto’s, boeken, zijn eigen tekeningen (‘kijk, zie je die details, de eendjes, de spelende kinderen’), en méér, heel veel meer.