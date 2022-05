Maurizio Atzeni krijgt bij afscheid Maaskantse Boys eretitel: ‘Geel-zwart zit voor altijd in mijn hart’

Allereerst waren het ‘zijn jongens’ die kampioenskandidaat Wadenoijen met 5-3 naar huis stuurden. Daarna volgde een erehaag door hen en luid applaus van het voltallig aanwezige publiek. In de voetbalkantine was door het trotse derde elftal een compleet programma met live-muziek en Italiaanse aankleding - vanwege Atzeni's Italiaanse roots - opgezet.

Na een eerste set van de plaatselijke band Yoe teek mie in de meeling nam voorzitter René van der Heijden het woord en nodigde ‘Tjo’ uit op het podium. Hij kreeg uit handen van zijn spelers een mooi ingelijst bedrukt shirt. De aanvoerder gaf hem de microfoon in handen en Atzeni gaf zichtbaar aangedaan een mooie speech vanuit zijn hart. ,,Het geel-zwart zit voor altijd in mijn hart”, waren zijn afsluitende woorden.