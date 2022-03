Mbo is hot: ‘Lekker met m'n handen werken en veel geld verdienen’

Schoolbe­stuur­ders: ‘Fusie is juist redding van beroepson­der­wijs in regio’

OSS - Buikpijn van de buikpijn in Oss hebben ze bij ROC De Leijgraaf en het Koning Willem 1 College. Juist voor behoud van goed middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in de regio is fusie essentieel. ,,Dit is de beste garantie voor Oss, Veghel en Cuijk voor een stevig mbo in de toekomst.”

23 november