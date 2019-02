Meanderende Maas: Gelderse zorgen over pontjes ‘onnodig’

In het project Meanderende Maas werken verschillende organisaties samen voor dijkversterking en natuurontwikkeling langs de Maas. In de twee varianten die nu op tafel liggen worden de wegen naar de veerstoepen aan de Brabantse kant veranderd van een tweerichtings autoweg naar een fietspad (bij het pontje richting Maasbommel) dan wel een eenrichtingsautoweg (richting Appeltern). Daarnaast is in een van de varianten sprake van afbraak van de betonfabriek in Appeltern en de aanleg van een geul die de Maas in verbinding brengt met de Gouden Ham.