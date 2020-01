Medewerker evenement voor KWF steelt muntjes en houdt geld zelf

Jong Geleerd flikt het weer bij de Machurse Kwis

11 januari MACHAREN - De derde editie van de Machurse Kwis is een prooi geworden voor het team van Jong Geleerd, dat ook de eerste keer in 2017 met de beker en de enorme kaasplank aan de haal ging. In een prachtig aangeklede en met vijftien banieren 'behangen' sportzaal van gemeenschapshuis De Bongerd was het zaterdagavond tot het bittere einde retespannend wie als beste kwismatadoren uit de bus zouden komen.