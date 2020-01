Meer dan 400 mensen kijken ogen uit bij open dag De Wissel in Oss

HBS groep kroont zich opnieuw tot winnaar van de Bèrgse Kwis

7:44 BERGHEM - Onder toeziend oog van honderden belangstellenden is zaterdagavond HBS groep gekroond tot winnaar van De Bèrgse Kwis 2019. Het is na de editie van 2018 de tweede keer dat HBS groep de grote winst in de wacht sleept. Bovendien won het team vorig jaar ook de BD/ED Dorpenkwis. Oud-winnaars C.V. AbraKadaver en Volledig Incorrect completeerden zaterdagavond het podium in Berghem.