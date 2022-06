Meer dan 55.000 kaarten besteld voor Lievekamp: vooral Van der Laan, Woe en Bende van Oss gewild

OSS - Voor het nieuwe seizoen van de Lievekamp zijn in de voorverkoop al meer dan 55.000 kaarten besteld. Dat is tien procent meer dan vorig seizoen. Oss lijkt vooral warm te lopen voor de voorstelling van grappenmakers Niels van der Laan en Jeroen Woe. Net als voor de lokale productie over de Bende van Oss.

Corona lijkt daarmee voorbij in de Lievekamp. Waar veel theaters worstelen om de zalen na de pandemie weer vol te krijgen, lukt dat in Oss de laatste maanden alweer heel aardig. Een lijn die de Lievekamp ook naar volgende seizoen lijkt door te trekken. Na een dipje in de coronajaren zit de kaartverkoop met ruim 55.000 nu weer op het oude niveau.

Wat daarbij opvalt is dat de grappenmakers het goed doen. Pieter Derks is bijvoorbeeld zo populair dat er een tweede voorstelling is geboekt, die alweer direct praktisch is uitverkocht. Ook lokale helden Mark van de Veerdonk en Christel de Laat zijn in trek.

Met man en macht voor extra show

Maar het meest populair zijn Niels van der Laan en Jeroen Woe. Voor de voorstelling van het duo, bekend van tv-hit Even tot Hier, werden bijna 2.000 kaarten aangevraagd. En dat terwijl er maar 650 mensen in de grote zaal passen. Om zoveel mogelijk mensen een kaartje te kunnen toewijzen, werkt de Lievekamp nu met man en macht aan een extra voorstelling van het tweetal.

Wat ook opvalt is de populariteit van de Bende van Oss. Dik tien jaar na het uitkomen van de gelijknamige speelfilm, komt er nu een ‘rauwe opera’ van Stichting Theaterstof. Dat stuk staat in de top tien van meest aangevraagde voorstellingen. Drie avonden in september en oktober lijkt de grote zaal daarom nagenoeg vol te zitten.

Komende week worden alle reeds aangevraagde kaarten voor het komende seizoen toegewezen. Wanneer er meer kaarten dan plaatsen zijn voor een voorstelling, vindt een loting plaats.

Volledig scherm Niels van der Laan en Jeroen Woe © Annemieke van der Togt