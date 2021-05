Meer geld voor aanvullend minimabeleid Bernheze, om kind niet de dupe te laten worden

In de begroting van Bernheze was voor flankerend minimabeleid 33.000 euro opgenomen. Het college van B en W heeft niet alleen besloten het bedrag voor 2021 op te hogen, maar ook om het al vast te leggen voor 2022 en 2023. De partners hadden aangegeven meer geld nodig te hebben, bijvoorbeeld om gestegen kosten en de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

Gemeente overlegt met vijf partijen

Stichting Schuldhulpmaatje Bernheze

Een voorbeeld van het flankerend minimabeleid is Stichting Schuldhulpmaatje Bernheze. De vrijwilligersorganisatie begeleidt sinds 2014 mensen met schuldenproblematiek. In 2017 rondde de stichting 9 trajecten succesvol af, in 2020 waren dat er al 21. Een traject duurt gemiddeld dertien maanden en als het succesvol is afgerond wordt de hulpvrager geacht zijn financiën weer zelfstandig op orde te kunnen houden. Hiermee voorkomt de stichting gedeeltelijk de instroom van mensen met financiële problemen in gemeentelijke schuldhulpverlening. De verwachting is dat het aantal mensen met schulden de komende jaren als gevolg van de coronacrisis zal stijgen.