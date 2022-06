Meer leraren nodig! Ouders in de Osse regio persoonlijk benaderd om mee te komen werken in het onderwijs

In een mail doet ‘Filios’ een beroep op hulp om het tekort aan leraren weg te werken. ‘Heb jij een lesbevoegdheid waar je momenteel niets mee doet? Omdat je werkzaam bent in een andere sector. Omdat je je misschien in between jobs bevindt. Of omdat je misschien gepensioneerd bent? Dan willen we je vragen om te overwegen er wél wat mee te doen.’

Keihard nodig

Het aanvullen van het leerkrachtentekort is niet alleen keihard nodig, maar mensen die voor de klas willen staan krijgen ook een mooie baan, zo spiegelt de Filios Scholengroep mogelijke kandidaten voor. ‘Mochten de verhalen iets bij je losmaken, neem dan eens vrijblijvend contact op met Talent voor Onderwijs, het platform waar ook Filios Scholengroep bij is aangesloten. Zij kunnen je informeren over de mogelijkheden voor jouw specifieke situatie en weten op welke school jij het best past.’

De scholen wijzen erop dat een pabo-diploma levenslang geldig is en dat alsnog een lesbevoegdheid halen ook zeker mogelijk is. ‘En ook een baan als invalleerkracht is prima te combineren met andere activiteiten.’ Afgelopen najaar deed de Filios Scholengroep ook al een dringende oproep in een algemene brief aan mensen om te komen werken in het onderwijs.