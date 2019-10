Meer parkeren óf minder kamperen bij natuurcamping in Megen?

Oss blundert met bordjes: is Oijen nou met één of twee o's?

20:05 OIJEN - Het blijft lastig, de spelling van al die kleine kernen in Oss. Zelfs bij de gemeente gaat het wel eens fout, bewijzen twee splinternieuwe borden in Oijen. Daarop is de naam van het kleine dorp tot twee keer toe verkeerd geschreven.