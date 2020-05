Meer ruimte op Osse weekmarkt na klachten over drukte

Carool Meijs neemt afscheid van BrabantWo­nen in Oss: ‘Met SP in college hadden we meer te bouwen’

14:03 OSS - Zijn vader was personeelslid 001 bij de woningbouwvereniging. Na 42,5 jaar neemt nu ook zijn Carool Meijs afscheid van BrabantWonen. De 66-jarige Berghemnaar doceert nog een keer over de grote meerwaarde van de corporatie voor de samenleving, over Oss’ geld dat in Bossche volkswijken is gestoken en over de voortdurende strijd om grond voor sociale woningbouw.