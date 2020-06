Meer slagkracht voor Heesch, binnen grotere gemeente

De gemeente Bernheze wil 14 fte aan ambtenaren erbij om professioneel beter uit de verf te komen. Gemeenschapshuis de Pas heeft moeite om een sluitende exploitatie te maken. Kenners van de Maashorst maken melding van gebrek aan daadkracht vanuit gemeenten om dit schitterende gebied goed door te blijven ontwikkelen. Hoe mooi dit gebied is, was vrijdag 12 juni nog op NPO2 te zien in een bijzondere Maashorst- editie van het programma Vroege Vogels, een aanrader! Bernheze zou de regie over Heesch West ‘uit handen’ hebben gegeven aan de betrokken grotere gemeenten Oss en Den Bosch. De bijzondere coronatijd vraagt ook straks om een krachtig lokaal bestuur. Ook Heesch kent een rijk verenigingsleven met gepassioneerde vrijwilligersinzet en toch is er in Heesch (nog) onvoldoende animo voor een dorpsraad.