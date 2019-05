Meer snelheidscontroles aan ‘levensgevaarlijke’ Joannes Zwijsenlaan in Oss

Na United Airlines valt ook McDonald's voor Osse stroopwa­fel: ‘Dit is een enorme eer’

13:46 OSS/NIEUWKUIJK - De stroopwafels uit de fabriek van Daelmans in Oss veroveren in rap tempo Amerika. Na grote supermarktketens en United Airlines biedt ook McDonald's Amerika vanaf deze zomer de oer-Hollandse snack aan. In de vorm van een McFlurry, om precies te zijn.