Meer verzet tegen Aldi in Reek: ‘Geloofwaardigheid gemeente staat op het spel’

ZEELAND/REEK - Het verzet tegen een tijdelijke Aldi in Reek neemt toe. Nadat ondernemersvereniging MKB Schaijk-Reek een boze brief heeft gestuurd naar de gemeente, volgt een teleurgesteld Initiatief Zeeland.

,,De geloofwaardigheid van de overheid en van de verantwoordelijke bestuurders staat op het spel”, zo schrijft secretaris Tjeu van Ras van Initiatief Zeeland. Hij doelt op het rapport van adviesbureau Seinpost, dat het college van B en W opzij schoof. Seinpost adviseert detailhandel te concentreren in de drie Landerdse dorpskernen en niet te versnipperen.

Het college besloot op 16 april om ja te zeggen tegen een tijdelijke supermarkt voor maximaal tien jaar in een weiland aan de Mgr. Borretstraat. Mogelijk volgt dan later een definitieve plek op Reek-West.

Zeeland is bang zijn Aldi kwijt te raken. ,,Het is zonneklaar dat vestiging in Reek ten koste gaat van de vestiging in Zeeland”, stelt Van Ras. ,,Winkelvoorzieningen komen onder druk te staan in Zeeland en ook die in Schaijk. Een gevaarlijke ontwikkeling.”

,,Het is pijnlijk te moeten constateren dat leefbaarheid van de een de leefbaarheid van de ander in gevaar brengt. En het is maar de vraag of een supermarkt in een weiland iets bijdraagt aan de leefbaarheid van een dorp”, zo gaat de brief verder.

En: ,,De gemeenschap van Reek heeft het volste recht om op te komen voor zijn belangen. Daar willen we niet aan tornen. Dat recht hebben wij ook. Het is droevig te constateren dat groeperingen in de kernen zo tegenover elkaar komen te staan. Een onwenselijke situatie.”