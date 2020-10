Meerdere auto's botsen tegen elkaar op A59 bij Oss, linkerrijstrook dicht

Bij de dorpspomp In Berghem willen ze kunst op de rotonde en de ANWB-paal mag een stuk kleiner

5 oktober BERGHEM - ‘Zicht op Berghem’ heet Piet Huibers’ kunstwerk dat op de enige rotonde in het dorp zou moeten verrijzen. De kunstzinnige kartrekkers achter stichting Beeldend Berghem zagen de verbeelde oude gemeentegrenzen graag op een heuvel op de Spaander Straatsche Akkers, maar dat bleek onhaalbaar. Verslaggever Mari van Rossem vroeg dorpsbewoners of de rotonde een goed alternatief is.