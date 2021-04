Meerdere e-bikes gestolen in Haren door gat in dak van winkel

Mario Jacobs geïnstal­leerd als nieuwe dijkgraaf Aa en Maas

23 april DEN BOSCH/OSS - Mario Jacobs is vrijdag geïnstalleerd als nieuwe dijkgraaf van waterschap Aa en Maas door commissaris van de Koning Ina Adema. Hij is benoemd voor een periode van zes jaar en neemt de voorzittershamer over van Lambert Verheijen die met pensioen is gegaan.