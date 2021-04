Meerdere gewonden bij brand in appartementencomplex Oss, traumahelikopter geland

IN HERINNERING Iedereen in Zijtaart bekommerde zich om Willy, gouden kracht die nooit op de voorgrond trad

28 maart ZIJTAART - Willy Henst uit Zijtaart bleef zijn hele leven vrijgezel. Hij zette zich vol in voor het dorp, maar bleef daarbij wel het liefst op de achtergrond. En op de een of andere manier vond iedereen in Zijtaart dat je een beetje voor Willy moest zorgen.