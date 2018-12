Meerdere voertuigen in brand bij verhuurbedrijf in Oss

COLUMN Dit was 2018

22 december Mocht u denken 'What's Going On (Marvin Gaye, 219)' 'Hier' (Bløf, 1649): de redactie van het Brabants Dagblad vroeg mij om in de column vandaag een terugblik op 2018 te doen, aan de hand de nummers in de Top 200. Song één en 'Song 2' (Blur, 744) hebben we al gehad, dus beginnen we maar meteen met 'Everything Now' (Arcade Fire, 563).