Meerdere woningen ontruimd in Oss vanwege gaslek

Kerngezon­de Iris doneert haar nier aan een wildvreem­de vrouw uit Heesch

22 september MAASBOMMEL/HEESCH - Een nier afstaan aan een ziek familielid of goede vriend: dat valt te overwegen. Maar een nier doneren aan een wildvreemde, is een ander verhaal. Iris van Gelder-Brands uit Maasbommel gaat het doen. Een vrouw uit Heesch is de ontvanger van haar nier.