Meerderheid Osse raad wil nu geen geld steken in aankoop huis Eikenboomgaard

OSS - Wethouder Joop van Orsouw is er vooralsnog niet in geslaagd om een meerderheid in de gemeenteraad te vinden voor de aankoop van een huis aan de Eikenboomgaard. Van Orsouw wil het huis slopen en zo een groene doorsteek creëren naar de Oostwal. Maar zonder de steun van VDG en CDA gaat er een streep door het plan.

De aankoop en herinrichting van het perceel zou de gemeente ruim 650.000 euro kosten. Dat geld wilde Van Orsouw halen uit het investeringsfonds voor het centrum. In die pot zit twee miljoen. Het grootste deel daarvan wordt besteed aan vergroening van het stadshart en aan een stimuleringsregeling voor wonen in het centrum. De aanvankelijke terughoudendheid om dat geld in deze coronacrisis aan te wenden lieten vrijwel alle partijen varen, nadat Van Orsouw ze overtuigde dat dit een bijzonder slecht signaal zou zijn. ,,Laat ons het goede voorbeeld geven door juist nu in ons centrum te investeren", verklaarde Willeke Verhagen (VDG) donderdagavond tijdens bespreking van de plannen in de raadscommissie Ruimte.

Lees ook PREMIUM Wethouder wil huis aankopen en slopen voor doorsteek van Eikenboomgaard naar Oostwal Lees meer

Alleen op het punt van de nieuwe doorsteek bleek VDG onvermurwbaar. ,,Dat zien wij op dit moment niet zitten", aldus Verhagen. ,,De reden is dat er geen plan onderligt en dat dit geen deel is van het kernwinkelgebied.” Jan Zoll (SP) pleitte als woordvoerder van de grootste partij in de raad zelfs voor algeheel uitstel van de investeringen, tot het moment dat de schade van de coronacrisis kan worden opgemaakt. Dat standpunt kreeg weinig steun.

Totaalplaatje

VVD, Beter Oss en GroenLinks liepen wel warm voor het voorstel van de wethouder om de nieuwe doorsteek te maken. ,,Deze kans doet zich nu voor. De VVD vindt dat we hem moeten grijpen", sprak Hilde de Wit. Henny van der Wal (Beter Oss) haakte daarop aan. ,,We moeten nu niet op onze handen gaan zitten. Met dit voorstel wordt er duizend vierkante meter groen toegevoegd aan het centrum, wordt de parkeerdruk verminderd door de aanleg van extra plaatsen en brengen we de kermis bij elkaar. Kijk naar het totaalplaatje. Dit maakt het helemaal af.”