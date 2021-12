Mees (14) uit Oss kreeg in december 2020 corona, een jaar later revalideert hij nog steeds zeer intensief

De eerste twee weken nadat hij corona had gehad, voelde hij zich best goed. Maar toen begon het. Spierpijn, hoofdpijn, en hij was zó moe. Op school kon hij zich nauwelijks meer concentreren. Mees van Kooten zat in de brugklas van het TBL in Oss, en bijna elke dag was hij na een paar uur hélemaal op.