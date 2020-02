Meest besproken bomen van Heesch blijven zeker nog tot de zomer staan

Spoedover­leg over storten afval in plas bij Lith, Tweede Kamer roept minister ter verantwoor­ding

6 februari ALPHEN/LITH - Commotie alom over de onthulling dat de top van Rijkswaterstaat tegen adviezen van eigen ambtenaren in afvalstort in een ontzandingsplas tussen Lith en Alphen zou hebben doorgedrukt. Rijkswaterstaat is momenteel in spoedoverleg hierover, in de Tweede Kamer wordt minister Stientje van Veldhoven ter verantwoording geroepen.