Meester herstelde de orde met liniaal

RAVENSTEIN - De opening van de expositie over het onderwijs in de voormalige gemeente Ravenstein trok zaterdag direct al veel bezoekers. Tijd voor het oprakelen van oude verhalen.

Quote In mijn begindagen had je bij de strenge nonnen weinig te melden JUffrouw Leny Ze hangt by far het vaakst aan de muren van het Ravensteinse Raadhuis. Als schooljuf in zwartwit. En schooljuf in full colour. Te midden van kleuters die op oude platen aanvankelijk met de armpjes keurig gevouwen vooral heel serieus in de lens kijken, maar met het vorderen van de kleurtjes in de frames steeds olijker de wereld bezien. ,,Ik was inderdaad pas achttien toen ik mijn eerste kleuterklas bij de nonnen draaide'', licht de inmiddels 84-jarige Leny Ditters-van Dijk haar vroegste klassenfoto's toe. ,,Ik stond veertig jaar lang alleen voor kleutergroepen. Een geweldige tijd.''

Juffrouw Leny, zoals menig bezoeker van de zaterdag geopende onderwijsexpositie haar nog immer lieflijk aanspreekt, leverde zelf vijf fotoboeken voor het samenstellen van de fotogalerij. En de verhalen erbij lepelt ze, goed gezond en klaar van geest, probleemloos op. ,,In mijn begindagen had je bij de strenge nonnen weinig te melden; die zagen mij als niet-religieuze, denk ik, als een soort van indringer in een tijd dat de invloed van de kerk in het onderwijs begon af te brokkelen.''

,,Noem het gerust een isolement waarin ik verkeerde, want ja, dat was het feitelijk wel. Ik ondernam ook zaken die voor die tijd wellicht niet gebruikelijk waren. Zo ben ik eens, goed voorbereid hoor, met 33 kleuters op de trein gestapt naar Nijmegen. Voor de meesten was het de allereerste keer dat ze in een trein zaten.''

Voorzitter Winfried de Luij (52) van de Heemkundekring Land van Ravenstein verbindt in zijn openingswoord het verleden met het heden. ,,Het onderwijs is eens temeer onderwerp van gesprek in de media. Grote klassen, geldbesognes: het is van alle tijden.''

Koddige anekdotes