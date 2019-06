Meevoelen met onze jongens in Indië in Ravensteinse hittegolf

Als ik dit schrijf, is het buiten 30 graden. Als u dit leest waarschijnlijk 36. Het gaat de laatste jaren goed met de zomers, maar of iedereen ervan geniet is de vraag. Met de hitte van de komende dagen voor de boeg weten we nu al zeker dat juni de warmste junimaand sinds 1901 wordt.

Als de krant over het weer schrijft, is het óf komkommertijd óf er is iets bijzonders aan de hand. Dat laatste natuurlijk, want we zijn bezig aan de heetste zomer ooit. Berichten over het weer leiden al gauw tot lijstjes en statistieken van recordzomers: welke wordt nu weer overtroffen?

1947

Quote Door de langdurige droogte en grote warmte was voedseltoe­stand langs Maaskant ‘onrustbarend’ Tot voor enkele jaren gold de zomer van 1947 als de heetste van de afgelopen driehonderd jaar. Een aardig feit, maar wie realiseert zich dat de boeren in Maren-Kessel toen vreselijk in de problemen zaten? Er dreigde een ‘hongersnood voor het vee’. Door de langdurige, drie maanden durende droogte en de grote warmte was de voedseltoestand langs de Maaskant ‘onrustbarend’.



De uiterwaarden waren veranderd in een dorre vlakte. Bijvoederen uit de wintervoorraad werd al in juli een noodzaak. Het veevoertekort had ook zijn weerslag op de Osse paardenmarkt waar juist om die reden gedurende de lange, hete zomer van 1947 een 'matige handel' was.

In Lithoijen trotseerden de Maaskantse Boys de moordende hitte voor een bekerwedstrijd tegen Norbert uit Lith. Door de hitte was de wedstrijd niet om aan te zien, oordeelde de voetbalverslaggever van het Dagblad voor Oss en Omstreken. Twee schamele doelpuntjes. Een penalty bezorgde Norbert in de verlenging nota bene de beker, die was aangeboden door de rijvereniging De Maaslanders.

In Ravenstein was de hitte goed voor het inlevingsvermogen. Vooral voor de ouders en familieleden van 'onze jongens' in Nederlands-Indië. Die waren in augustus samengekomen op een bijeenkomst van het Katholiek Thuisfront waar ze werden geïnformeerd over de 'toestand overzee'. En iedereen begreep meteen wat hun jongens moesten doormaken in de verzengende hitte in het verre Indië.

‘Op hitte berekend’

Dan was het beter toeven in de zojuist opgeleverde 22 maycrete-woningen bij de watertoren in Oss, althans volgens de aannemer. De woningen werden in augustus opgeleverd en waren ‘op de hitte berekend en tegen de kou bestand'. Maar met die onbarmhartig schijnende zon op de vrijwel platte daken heeft de zomer van 1947 die bewering vermoedelijk gelogenstraft.