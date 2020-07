Megastal in Schaijk komt er toch; Landerd kan bouw niet stoppen

Berghem kiest voor Piet die zwart is: ‘We wisten het antwoord al’

10:23 BERGHEM - Eigenlijk was de vraag van het Berghse intochtcomité voor Sinterklaas aan de inwoners van Berghem retorisch, en het antwoord, dat in veelvoud kwam, was zoals verwacht: de Pieten moeten zwart geschminkt worden.