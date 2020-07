Megenaar woonde illegaal op de Maashorst, omringd door gestolen spullen

DEN BOSCH/SCHAIJK - De 36-jarige Megenaar K. D. verschool zich een week lang in een ‘sloopcaravan’ op de Maashorst in Schaijk. Zijn tijdelijke woning, compleet met game-room, was ingericht met de gestolen spullen van campinggasten.

Een laptop, fietsen, kratten met gereedschap, een op afstand bestuurbare auto en geluidsboxen. In totaal troffen agenten in februari van dit jaar 48 gestolen objecten aan in het onopvallende chalet op de camping in Schaijk.

Niet meer voor bewoning geschikt

Het vakantiehuisje was eigenlijk niet meer voor bewoning geschikt en daarom afgesloten door de eigenaar. Deze man dacht dat deze ‘sloopcaravan’ leegstond. Zijn sleutel paste niet meer. Iemand had het slot vervangen. D. was de enige man in het huisje: hij had zich in de berging verstopt.

Flink gesleuteld aan gestolen fiets

De Megenaar vertelde tegen de politie dat de spullen al in de woning lagen, vóórdat hij hier introk. D. had overigens flink gesleuteld aan één gestolen fiets. De man had van deze ‘Stella’ onder meer een bagagerek en een fietscomputer gesloopt en deze vervolgens op zijn eigen rijwiel geplaatst. Alleen het frame lag nog los in het huisje.

Werkstraf van 120 uur

De verdachte moest zich gistermiddag bij de politierechter in Den Bosch verantwoorden voor de diefstallen, die eveneens in februari plaatsvonden op de Maashorst. De Megenaar kwam niet opdagen.

De rechter zag niet genoeg bewijs voor de diefstallen zelf. D. had weliswaar alle buit in handen, maar er waren geen beelden, geen getuigen of achtergelaten sporen van de diefstallen zelf. Ze veroordeelde de man daarom ‘slechts’ voor heling. Hij kreeg een werkstraf van 120 uur.