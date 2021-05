Megense Annelise gaat voor duurzame koffiehandel door directe inkoop bij de boer in Costa Rica

Achter deze nieuwe manier van zakendoen zit Grounds Costa Rica. De 37-jarige Scholl is initiatiefnemer en oprichter van dit bedrijf voor community based business. Ze woont nu in Megen, maar tot haar 32ste was ze ingezetene van de hoofdstad van Costa Rica, San José. De Limburgse grootouders van Scholl emigreerden in 1966 met hun zoontje naar de ‘rijke kust’ in Centraal-Amerika. Doordat diens zoon later de Costa Ricaanse schone Ana Lucía huwde, leverde dat hun dochter een dubbele nationaliteit op.