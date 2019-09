Megense kunstenaar schildert Floortje Dessing op tv

Kunstschilder Richard van Mensvoort (Vlijmen, 1972) uit Megen vindt het geweldig dat hij uitverkoren is om mee te doen aan het tv-programma Sterren op het Doek. Hij is op dinsdagavond 17 september een van de drie schilders die meedoen aan aflevering drie van de serie. Hun opdracht: een portret maken van tv-ster Floortje Dessing.

Ongeveer een jaar geleden informeerde Van Mensvoort naar de mogelijkheden om aan het nieuw leven ingeblazen programma van omroep Max mee te doen. Hij stuurde meteen materiaal mee en het adres van zijn website richardvanmensvoort.com. De programmamakers waren dusdanig van zijn werk onder de indruk dat hij zich in april mocht melden voor opnames in een orangerie op een landgoed in Overveen. ,,Zonder te weten wie de ster was die we mochten schilderen, en zonder de namen van de twee andere kunstenaars te kennen tegen wie ik het opneem.”

Spotlights

Eerder werd al Matthijs van Nieuwkerk geschilderd in de serie. Toen Floortje Dessing werd onthuld, was dat een aangename verrassing voor Van Mensvoort. ,,Zij staat aan de ene kant graag in de spotlights, maar aan de andere kant ontvlucht ze die wereld door voor haar programma verre reizen te maken. Een zeer interessante persoonlijkheid.” Dus ook uitdagend om te schilderen, zegt hij. ,,Het portret dat je van haar maakt, moet lijken op de echte Floortje, maar dat is niet genoeg. Jouw portret moet echt die persoon zijn, het moet gaan leven. Ook haar gemoedstoestand moet tot uitdrukking komen.”

Van Mensvoort vervaardigt olieverfschilderijen die het midden houden tussen impressionistisch en realistisch. Van veraf lijken ze foto’s, maar als je dichtbij staat zijn ze vlekkerig. Een van zijn inspiratiebronnen is de schilder Isaac Israëls.

Van Mensvoort kreeg een week of vijf de tijd om aan zijn portret van Floortje te werken. Hij maakte het in zijn eigen atelier in bedrijfsverzamelgebouw annex gemeenschapshuis Acropolis in Megen. ,,Ik schilder daar graag omdat ik dan alles bij de hand heb, lekker comfortabel. Op locatie schilder ik minder vaak.” Presentator Özcan Akyol is met het productieteam komen filmen bij de schilder in Megen.

Floortje

Dinsdag zal blijken welke van de drie portretten Floortje mee naar huis wil nemen en daarmee de winnaar aanwijst. De andere werken worden geveild voor een goed doel dat de BN’ers zelf mogen uitkiezen. De opnames zijn achter de rug, Van Mensvoort mag niet verklappen of zijn werk tot beste is verkozen. ,,Ik kan wel zeggen dat de stijlen van de drie schilderijen erg verschillen, elke schilder gebruikt een eigen techniek.” Van Mensvoort hoopt dat zijn werk dankzij zijn deelname aan Sterren op het Doek bekender wordt. Hij maakt niet alleen vrij schilderwerk, hij werkt geregeld in opdracht. Vaak dagelijkse taferelen maar ook bijvoorbeeld portretten. ,,Naar Sterren op het Doek kijken gemiddeld 700.000 mensen. Een mooiere etalage voor je werk kun je niet krijgen.”

Hoewel Van Mensvoort de uitkomst van het programma kent, heeft hij de eindmontage nog niet gezien. Dus ook hij zit op de zeventiende op het puntje van zijn stoel.

Bekijken

Wie de uitzending niet kan zien maar zijn werk toch wil bekijken, kan in oktober terecht bij exposities in galerie Bonnard in Nuenen en de KunstSalon in Utrecht. In de Domstad exposeert Van Mensvoort samen met landschapsschilder Frank Dekkers werk.