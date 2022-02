Megense verenigingen laten zien wat ze te bieden hebben, eerst in een boekje, in mei met een open dag

MEGEN - ‘De Megense Verenigingen’ is de titel van het fraai vormgegeven drukwerkje dat onlangs in Megen huis aan huis op de mat plofte. De titel dekt de lading volledig. Zowat alle verenigingen in het Maasstadje stellen zich in het boekje kort voor en vertellen wat ze te bieden hebben.

Mede-initiatiefnemer en betrokkene bij voetbalvereniging Ulysses, Ivo Mulders, vertelt over het idee achter het boekje. ,,Alle inwoners van de gemeente Oss, dus ook de Megenaren, moeten meer gaan bewegen voor een gezond leven. Simpel gezegd, we moeten mensen uit hun stoel krijgen. Op uitnodiging van het Osse Sport Expertise Centrum zijn we met onze club hierover in overleg gegaan. Dit heeft geresulteerd in ondertekening van het Osse Sportakkoord.”

Handen en voeten geven

De volgende opdracht was het handen en voeten geven van het project. Een aantal verenigingen werd uitgenodigd om samen met enkele experts te brainstormen. Oefentherapeute Erin Quint, eveneens uit Megen, was een van die laatste. ,,Concreet was de vraag, wat moeten we doen om tot resultaat te komen. Het leek ons goed om dan eerst in beeld te brengen wat de Megense verenigingen te bieden hebben. Als snel kwamen we gezamenlijk tot het idee om een voorstelboekje te maken.”

Kruisbestuiving

Mulders en Quint leggen uit dat het wat hun betreft niet alleen bij lichamelijk bewegen blijft, maar dat ook sociaal bewegen een belangrijk onderdeel is. ,,We willen dat er een kruisbestuiving ontstaat tussen de verenigingen. Als voetbalclub hebben wij een zomerstop van acht weken. Misschien kunnen onze leden in die tijd aansluiten bij bijvoorbeeld een badmintonclub, of, iets heel anders, hun licht opsteken als medewerker bij Natuurspeeltuin Graaf van Megen. Zodoende blijven ze lichamelijk dan wel sociaal actief én maken ze kennis met een andere vorm van tijdsbesteding.”

Quint vult aan: ,,Veel verenigingen kampen met een tekort aan vrijwilligers. Misschien dat een dergelijke uitwisseling er voor zorgt dat mensen bij andere verenigingen hand- en spandiensten gaan verlenen. Dat zou een mooi bijkomend voordeel zijn.”

De voorstelronde is dus geweest, de volgende stap is de op 14 mei geplande “Beleef Megen”- open dag. Op sportpark D’n Heuvel, mogen alle verenigingen zich die dag presenteren en demonstraties geven.