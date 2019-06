Meidenvoetbal ‘rules’ in de Reek met dank aan de Leeuwinnen

Bij de dorpspompEén ding is wel zeker: meidenvoetbal 'rules' in de Reek. ,,We hebben bij Achilles nog nooit zoveel jeugd gehad als dit seizoen", meldt voorzitter Titus Engbers vlak voor de interland zaterdag van de Leeuwinnen tegen Kameroen.

,,Van de 126 jeugdleden voetballen er maar liefst 48 in onze drie meidenteams en nog enkelen gemengd bij wat we vroeger de E'tjes en de F'jes noemden. Of daar het succes van de dames van Oranje heeft meegespeeld? Dat weet ik wel zeker. Bovendien is er in een relatief klein dorp als Reek weinig concurrentie op sportgebied: geen korfbal, geen hockey. En vergeet niet, voetbal is allang geen jongens- of mannensport meer."

Nee, geen groot scherm in de kantine aan de Monseigneur Suijsstraat dit keer. ,,Maar dat gaan we zeker doen als de Leeuwinnen hopelijk verder in het toernooi komen", vult de voorzitter aan. ,,Want wat is er nu leuker dan samen damesvoetbal kijken? Probleem dit weekeinde is dat de tennisvereniging haar veertigjarig bestaan viert: die club willen we niet in de wielen rijden.

Verder konden niet alle meiden komen kijken: twee speelsters uit MO15 zijn met hun ouders naar Noord-Frankrijk gereden, die zitten nu in Valenciennes. Da's nóg mooier.",,Dat zijn Boukje en Fien uit mijn team", legt Femke Timmers (14) van Achilles' meest succesvolle voetballende meidengroep 'ever' uit. ,,Natuurlijk zat ik nu ook graag in dat stadion, maar ik moet me dit weekeinde voorbereiden op de proefwerkweek op mijn school in Grave: Nederlands en levensbeschouwing. Hopelijk spelen de dames daar nu beter dan in hun eerste wedstrijd. Toen lag het tempo veel te laag, was het spel nogal rommelig.