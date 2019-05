Meisje aangereden bij oversteken in Heesch, niet naar ziekenhuis

Meer snelheids­con­tro­les aan ‘levensge­vaar­lij­ke’ Joannes Zwijsen­laan in Oss

14:40 OSS - De politie controleert vanaf donderdagmiddag op snelheid aan de Joannes Zwijsenlaan in Oss. De hoogst gemeten snelheid is 81 kilometer per uur. Je mag op deze weg maximaal 50 kilometer per uur.