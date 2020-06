Meisje gewond naar ziekenhuis na aanrijding op kruising in Oss

Van Oijen tot Ravenstein gaan terrassen open: ,,Een beetje kriebels voel ik”

30 mei OSS - Veel aandacht is er voor de terrassen in het Osse centrum. Maar wat gebeurt er intussen bij de horeca elders in de gemeente? Zoals bij Bierbrouwerij Oijen en Stadsherberg de Keurvorst in Ravenstein.