Meisje raakt gewond bij botsing met scooter in Oss, naar ziekenhuis gebracht

Oss’ bedrijf onderzoekt nieuwe test voor afweercel­len tegen coronavi­rus

24 juni OSS - Innatoss is naarstig op zoek naar mensen die binnenkort worden gevaccineerd. Het Osse bedrijf werkt mee aan onderzoek naar een nieuwe coronatest die snel aantoont of iemand T-cellen tegen het virus in zijn bloed heeft. De afweercellen, aangemaakt na vaccinatie of besmetting, bieden volgens wetenschappers een goede bescherming tegen zorgwekkende coronavarianten.