Melissa (14) vindt 4 miljoen jaar oude haaientand: ‘Ik dacht wow, oké, dit is wel echt heel cool’

Vrachtwa­gen­chauf­feur gebroken kaak geslagen door boze bestuurder in Oss: ‘Kwam de verkeerde tegen’

25 oktober OSS/ZALTBOMMEL - Een chauffeur uit Oss die in mei zo zwaar werd mishandeld in zijn woonplaats dat hij weken niet kon werken, heeft maandagavond zijn verhaal gedaan in opsporingsprogramma Bureau Brabant. ,,Ik ben op het verkeerde moment de verkeerde tegen gekomen.”