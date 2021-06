Mensen met verstandelijke beperking aan slag in MFA De Snoeck in Lith

'Perfecte’ plek

Volgens Karin Kragting van Koozie is MFA De Snoeck een ‘perfecte’ plek om de deelnemers dagbesteding aan te bieden. ,,MFA De Snoeck is een makkelijk toegankelijke en open plek waar het gonst van de activiteiten. Onze deelnemers kunnen er allerlei hand- en spandiensten aanbieden. We gaan kijken wat ze kunnen en willen leren en dan kunnen hun taken zeer uiteenlopen.” Koozie heeft nu nog een deelnemer die in De Snoeck aan de slag gaat, maar er zijn al gesprekken met vier, vijf andere deelnemers. Kragting: ,,We zijn als Koozie nog maar net begonnen, maar we verwachten een snelle aanstroom van meer deelnemers.”