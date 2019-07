Mercedes vliegt tijdens het rijden in brand in Lithoijen

Bestuur­ster (20) ligt knock-out in de auto met ballon lachgas nog in haar mond in Heesch

16:08 HEESCH - De politie stuitte dinsdagochtend rond 7.30 uur op een niet alledaags tafereel in Heesch. Dicht bij het dorp werd daar een 20-jarige vrouw gevonden in een auto. Zij lag knock-out met een ballon in haar mond.