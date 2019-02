'Messi en Ronaldo' zwieren over de dansvloer in Oss

Video Veel verdriet bij piepjonge bazin (19) na ramkraak dure modewinkel Heesch: 'Maar we moeten door’

12:35 HEESCH - Bij modewinkel JR Fashion in Heesch is in de nacht van maandag op dinsdag een ramkraak gepleegd. Drie mannen ramden met een gestolen auto de voorpui eruit en roofden het complete assortiment leeg. Eigenaresse Jahnavi Van Oorsouw (19) is in zak en as. ,,Er is hier veel verdriet.”